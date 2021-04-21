Силуанов оценил возможность реализации предложенных Путиным инициатив

У правительства есть средства на реализацию инициатив, озвученных президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному Собранию. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Все озвученные инициативы просчитаны. Конечно, на них есть необходимые ресурсы», - сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Министр отметил, что глава государства обозначил целый ряд вопросов, на которых следует сконцентрировать работу. Он также добавил, что в 2021 году заработает Фонд национального благосостояния, из которого будут выделяться средства на дорожное и жилищное строительство, коммуникации и другие цели.

В ходе послания Путин, в частности, анонсировал различные меры поддержки населения. Так, в стране предполагается ввести новые выплаты семьям с детьми.