В Кремле объяснили слова Путина о «красных линиях» в отношении Запада

В Кремле заявили, что «красными линиями» в отношении Запада, о которых в ходе послания Федеральному Собранию говорил президент РФ Владимир Путин, для России будут вмешательство в ее внутригосударственные дела и оскорбления.

Ранее российский лидер предостерег зарубежные страны от перехода «красных линий» в отношениях с Москвой. По словам Путина, где будет проходить эта черта, Россия будет самостоятельно определять в каждом конкретном случае.