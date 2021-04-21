«Нам есть, чем ответить»: Борисов оценил послание президента Федеральному собранию
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Юрий Борисов в интервью «Звезде» сообщил, что большая часть послания президента Федеральному собранию была посвящена внутренней политике и решению конкретных социальных проблем.
«Большая часть послания была посвящена внутренней политике и решению конкретных социальных проблем, связанных с пандемией, с падением благосостояния. Конкретные меры: поддержку семей, детей. Конечно, будут восприняты положительно всем обществом», - отметил вице-премьер.
Борисов также перечислил новые вопросы, которые прозвучали во время послания президента.
«Что касается новых вещей, которые я для себя отметил: прозвучало инфраструктурные бюджетные кредиты для регионов под 3% на 15 лет, конечно, наряду с реструктуризацией коммерческих кредитов, - это даст серьезный толчок развитию регионов для реализации крупных инфраструктурных проектов», - подчеркнул он.
Зампредеседателя правительства также прокомментировал вопросы, касающиеся обороны страны. По мнению Борисова, Россия последовательно, поступательно двигается к совершенствованию Вооруженных сил РФ.
«Президент отметил, что мы сегодня являемся лидерами в системах современного вооружения, в первую очередь, в гиперзвуковых системах по результатам этого года. Уровень оснащенности наших вооруженных сил превысит 76%. А что касается стратегических ядерных вооруженных сил, то он будет выше 88%, поэтому нам есть, чем ответить», – сказал он.
Борисов обозначил сроки заступления на боевое дежурство баллистической ракеты «Сармат».
«Конец года она (баллистическая ракета «Сармат». - Прим. ред.) встанет на вооружение», – рассказа Юрий Борисов.
По словам вице-премьера, президент, по сути, дал сигнал всему мировому сообществу, что Россия готова к переговорным процессам в части стабилизации всей стратегической ситуации - это очень важно.