Владимир Путин назвал срок заступления на боевое дежурство ракет «Сармат». Президент сделал это в рамках Послания Федеральному собранию.

Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года, - отметил Путин.

Президент также отметил, что в ближайшее время на боевое дежурство будут поставлены ракеты «Циркон».

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.