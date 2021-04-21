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Путин пообещал построить скоростную магистраль до Урала за три года

Иван Линдеманн
14:07 21.04.2021
Таким, образом, сказал президент, с учетом магистрали Москва-Санкт-Петербург и ЦКАД будет обеспечено безопасное и скоростное движение через всю европейскую часть от Балтики до Урала.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Скоростная трасса Москва-Казань будет продлена до Екатеринбурга. Это в ходе послания Федеральному Собранию анонсировал Владимир Путин.

«Выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва – Казань. И, более того, продлить ее до Екатеринбурга», - заявил президент.

Глава государства добавил, что завершить строительство трассы следует до 2024 года. Таким, образом, сказал Путин, с учетом магистрали Москва-Санкт-Петербург и ЦКАД будет обеспечено безопасное и скоростное движение через всю европейскую часть от Балтики до Урала.

Также Путин уточнил, что опорная инфраструктура должна тянуть за собой и развитие территорий. Эту задачу, по словам главы государства, регионы смогут решить с помощью инфраструктурных кредитов.

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