Путин предложил до 2029 года реструктуризировать бюджетные кредиты регионам

При реструктуризации долгов регионов нужно руководствоваться принципами справедливости и поддержать именно тех, кто проводить взвешенную политику. Об этом в ходе послания Федеральному Собранию заявил Владимир Путин.

«Прошу правительство до 1 июня предоставить предложения по обеспечению долгосрочной устойчивости региональных и муниципальных финансов, повышению самостоятельности регионов», - сказал президент.

В первую очередь, нужно помочь регионам с высоким уровнем коммерческой задолженности. Весь объем долга, превышающий 25% его собственного дохода, Путин предложил заместить бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года.

Кроме того, глава государства предложил провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии.

«Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через два месяца - 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года», - сказал президент.

Путин предложил использовать реструктуризацию долгов как механизм повышения самодостаточности регионов.

«Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития, а именно так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет», - добавил он.

Президент уточнил, что подобные бюджетные кредиты будут предоставляться под полным контролем Федерального казначейства и только под конкретные проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне. Регионы РФ до 2023 года получат инфраструктурные кредиты на 500 миллиардов рублей.