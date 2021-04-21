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Врач рассказала, как снизить давление за пять минут без таблеток

Анна Назайкина
14:26 21.04.2021
Как утверждает специалист, нормализовать давление можно за счет медленного и глубокого дыхания.
Врач рассказала, как снизить давление за пять минут без таблеток
© Фото: cottonbro, Pexels.com
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Высокое артериальное давление можно понизить без лекарственных препаратов в домашних условиях с помощью ежедневного выполнение одного дыхательного упражнения. Об этом рассказала врач-кардиолог Мария Чайковская.

Как утверждает специалист, нормализовать давление можно за счет медленного и глубокого диафрагмального дыхания. По словам медика, выполнять упражнение можно как сидя, так и в лежачем положении.

«Для задействования диафрагмы положите одну руку на грудь, вторую — на живот в районе пупка. Сделайте медленный глубокий вход через нос так, чтобы ваш живот округлялся, а на выдохе сдувался. При этом рука сверху не должна двигаться. Полностью сосредоточьтесь на своем дыхании: вдыхайте медленно и глубоко. Дышать нужно шесть раз в минуту: это пять секунд вход, затем пять секунд выход», — рассказала она на своем YouTube-канале.

Чайковская полагает, что данное упражнение дает возможность включить внутреннюю систему регуляции артериального давления посредством нервной системы. Если повторять его три раза в день по 5 минут, то, по словам врача, уже через 1,5 месяца можно добиться убедительных результатов.

«Не стоит самостоятельно пробовать глубокое диафрагмальное дыхание людям с нарушениями ритма и проводимости, для которых свойственна низкая частота сердечных сокращений. А также людям, у которых бывает снижение пульса ниже 55 ударов в минуту в покое, и которые себя при этом плохо чувствуют», - объяснила кардиолог.

Ранее кардиолог, советник генерального директора Фонда международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин в беседе со «Звездой» оценил риск внезапной смерти из-за гипертонии.

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