Путин заявил, что доля современного вооружения в ядерной триаде РФ в этом году составит 88%

В этом году доля современного вооружения в ядерной триаде России превысит 88%, заявил президент России Владимир Путин.

«К 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, это очень хороший показатель. А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%», - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.

Он также заявил, что в ближайшее время на боевое дежурство поставят ракеты «Циркон». Первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года, добавил президент.

РС-28 «Сармат» - перспективный российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой (МБР).

Тактико-технические характеристики ракеты «Сармат» были впервые раскрыты на форуме «Армия-2019». Дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонны. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.