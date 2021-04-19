В Кремле подтвердили обсуждение Путиным и Байденом попытки госпереворота в Белоруссии

Президент России Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден обсуждали попытку госпереворота в Белоруссии и покушения на главу государства Александра Лукашенко. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, могу», - ответил Песков на вопрос, может ли он подтвердить, что эта тема поднималась в разговоре.

Песков также рассказал о задержанных за попытку покушения на Лукашенко. По его словам, они имели «конкретные и деструктивные» планы и это свидетельствует о большой опасности.

В субботу, 17 апреля, Лукашенко сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По его словам, к этому причастны американские спецслужбы. В госдепартаменте США отрицают причастность к подготовке покушения.