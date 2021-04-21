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Путин назвал сроки перевода большинства госуслуг на дистанционный формат

Анна Касаткина
12:24 21.04.2021
Пособия, пенсии, надбавки должны оформляться и выплачиваться в режиме одного окна.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Большинство муниципальных и государственных услуг в России через три года должно предоставляться в дистанционном формате и круглосуточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам президента, в 2022 году в России должны быть внедрены принципы социального казначейства. Так, пособия, пенсии, социальные надбавки и так далее будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, «без беготни по инстанциям».

«Уже через три года большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», - сказал Путин.

В ходе послания Путин также предложил продлить россиянам туристические льготы до конца этого года.

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