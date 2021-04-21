Путин назвал сроки перевода большинства госуслуг на дистанционный формат

Большинство муниципальных и государственных услуг в России через три года должно предоставляться в дистанционном формате и круглосуточно. Об этом заявил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию.

По словам президента, в 2022 году в России должны быть внедрены принципы социального казначейства. Так, пособия, пенсии, социальные надбавки и так далее будут оформляться и выплачиваться в режиме одного окна, «без беготни по инстанциям».

«Уже через три года большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю, то есть на постоянной основе», - сказал Путин.

В ходе послания Путин также предложил продлить россиянам туристические льготы до конца этого года.