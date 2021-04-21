Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Послание Президента РФ Федеральному Собранию ТЕГИ

Гинцбург надеется, что в послании Федеральному Собранию Путин даст мощный толчок для развития науки в области COVID-19

Анна Назайкина
11:43 21.04.2021
Как сообщал ранее президент РФ, преодоление последствий пандемии коронавируса станет важной темой в его обращении.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Звезде», что надеется на то, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин даст мощный толчок для стимуляции развития российский науки в области COVID-19.

«Президент в курсе того, что мы делаем, общей обстановки, всех тенденций. Он сейчас это суммирует и даст толчок, по всей видимости, организаторам здравоохранения, чтобы они более последовательно и быстро помогали научной составляющей этого процесса, реализовать все эти наработки, которые в настоящее время есть в наших институтах...Надеюсь, заряд будет такой, что на год хватит всем», - заявил он.

Сегодня в Москве состоится ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Как сообщал ранее глава государства, преодоление последствий пандемии станет важной темой в его обращении.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.