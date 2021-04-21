Гинцбург надеется, что в послании Федеральному Собранию Путин даст мощный толчок для развития науки в области COVID-19

Директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил «Звезде», что надеется на то, что в своем послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин даст мощный толчок для стимуляции развития российский науки в области COVID-19.

«Президент в курсе того, что мы делаем, общей обстановки, всех тенденций. Он сейчас это суммирует и даст толчок, по всей видимости, организаторам здравоохранения, чтобы они более последовательно и быстро помогали научной составляющей этого процесса, реализовать все эти наработки, которые в настоящее время есть в наших институтах...Надеюсь, заряд будет такой, что на год хватит всем», - заявил он.

Сегодня в Москве состоится ежегодное послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Как сообщал ранее глава государства, преодоление последствий пандемии станет важной темой в его обращении.