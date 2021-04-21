Восстановление экономики и новые бизнес-проекты: чего ждут от послания Путина Федеральному Собранию

В среду, 21 апреля, Владимир Путин обратится с посланием Федеральному Собранию. Выступление президента начнется в полдень по московскому времени и пройдет в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж». Там соберутся члены правительства, сенаторы, депутаты Госдумы, главы регионов. Всем приглашенным нужно будет предоставить по три отрицательных теста на коронавирус.

Послание Федеральному Собранию - это программная речь главы государства, адресованная всем органам власти. В ней президент ставит основные задачи на год. Как ожидается, сегодняшнее обращение будет носить постковидный характер. Президент уделит особое внимание преодолению последствий пандемии: восстановлению экономики, повышению доходов россиян и государственной поддержке тех, кто в ней нуждается. Бизнес-сообщество ждет новых решений по инфраструктурным проектам и инвестициям.

Послание будут транслировать несколько федеральных телеканалов. Продолжительность выступления не регламентируется. Рекордным по продолжительности было послание 2018 года - тогда Владимир Путин выступал в течение двух часов.