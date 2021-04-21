В стране и мире Послание Президента РФ Федеральному Собранию Семья и дети: Яровая высказала предположение о темах послания Путина Федеральному Собранию Иван Линдеманн По словам заместителя председателя Госдумы, социальная тема - определяющая для России. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: В послании Владимира Путина Федеральному Собранию большое внимание будет уделено семье и детям. Такую уверенность выразила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая. «Вообще, социальная тема - определяющая для России. Мне видится, что те поправки в Конституцию, которые поддержали все граждане России, во многом были про семью, про духовно-нравственные ценности. Вся политика государства, стратегия президента обращены к человеку. В период пандемии Россия как никакая другая страна подтвердила, что самая большая ценность для нашей страны - это жизнь человека. Поэтому я думаю, что разговор будет про это: про жизнь людей, про качество жизни, про здоровье и благополучие», - сказала она телеканалу «Звезда». Выступление президента начнется в полдень по московскому времени и пройдет в очном формате в Центральном выставочном зале «Манеж». Послание Федеральному Собранию - это программная речь главы государства, адресованная всем органам власти. В ней Путин ставит основные задачи на год. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика