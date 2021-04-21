Синоптик рассказал, когда в Москву вернется весенняя погода
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, что рассчитывать на рекордно теплую погоду пока не стоит, а про майскую вообще нужно забыть.
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Весенняя погода вернется в Москву в понедельник, 26 апреля. В этот день, по прогнозам, осадков не ожидается, а температура воздуха будет выше нормы.
«На следующей неделе, по крайней мере в первой половине недели, будет хорошая погода: погожая, температура выше нормы, без осадков», - сказал ТАСС начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
При этом, уточнил метеоролог, рассчитывать на рекордно теплую погоду пока не стоит, а про майскую вообще нужно забыть.