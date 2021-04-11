В стране и мире В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии © Фото: Пресс-служба президента РФ Читайте нас на: В ежегодном Послании президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин будет говорить о мерах поддержки после пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», - сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика