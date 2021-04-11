В Кремле заявили, что послание Путина Федеральному собранию будет направлено на развитие после пандемии
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В ежегодном Послании президента РФ Федеральному собранию Владимир Путин будет говорить о мерах поддержки после пандемии COVID-19. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Оно так или иначе будет постковидным. Потому что, еще раз повторяю, беспрецедентный период, в котором мы сейчас находимся», - сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин».