Путин обратится с посланием к Федеральному Собранию

Президент России Владимир Путин сегодня выступит с ежегодным посланием Федеральному Собранию. Ожидается, что российский лидер объявит о системных мерах поддержки, а также обозначит основные направления развития России после пандемии коронавируса.

Мероприятие пройдет в Центральном выставочном зале «Манеж». В числе приглашенных – сенаторы, депутаты, члены правительства и губернаторский корпус. Президент огласит послание в 12:00 по московскому времени.

Ранее Владимир Путин провел совещание по подготовке к посланию. Президент сообщил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его обращении. По словам российского главы, при выработке мер к посланию необходимо рачительно отнестись к финансам, чтобы каждый рубль пошел на пользу экономике и поддержку людей.