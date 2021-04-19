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Путин провел совещание по подготовке к посланию Федеральному Собранию

Виктория Ивашечкина
21:40 19.04.2021
Российский лидер отметил, что социальные вопросы станут важной темой в его послании.
Путин провел совещание по подготовке к посланию Федеральному Собранию
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Российский президент Владимир Путин сообщил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному Собранию, которое состоится в среду, 21 апреля.

По словам российского главы, при выработке мер к посланию необходимо рачительно отнестись к финансам, чтобы каждый рубль пошел на пользу экономике и поддержку людей.

В течение двух дней Владимир Путин проводит совещания по подготовке послания Федеральному Собранию, в том числе переговоры с главой правительства, а также некоторыми вице-премьерами.

«Давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил», - подчеркнул глава РФ.

Напомним, послание президента России Федеральному Собранию состоится в Москве в «Манеже» в среду, 21 апреля.

Ранее в Кремле заявили, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет, в частности, направлено на развитие после пандемии.

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