Путин провел совещание по подготовке к посланию Федеральному Собранию

Российский президент Владимир Путин сообщил, что социальные вопросы и развитие инфраструктуры станут важными темами в его послании Федеральному Собранию, которое состоится в среду, 21 апреля.

По словам российского главы, при выработке мер к посланию необходимо рачительно отнестись к финансам, чтобы каждый рубль пошел на пользу экономике и поддержку людей.

В течение двух дней Владимир Путин проводит совещания по подготовке послания Федеральному Собранию, в том числе переговоры с главой правительства, а также некоторыми вице-премьерами.

«Давайте сейчас подведем хотя бы промежуточный итог, для того чтобы завтра в ходе совместной работы поставить окончательную точку по тем вопросам, которые я отметил», - подчеркнул глава РФ.

Напомним, послание президента России Федеральному Собранию состоится в Москве в «Манеже» в среду, 21 апреля.

Ранее в Кремле заявили, что послание Владимира Путина Федеральному собранию будет, в частности, направлено на развитие после пандемии.