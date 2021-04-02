В центре Гамалеи разработали технологию обновления вакцины при мутации COVID-19

Механизм обновления вакцины от коронавируса разработан в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Об этом рассказал его директор Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что технология создана на основе аденовирусных векторов.

«По последовательности спайк-белка с измененной первичной структурой буквально в течение суток синтезируется новая последовательность», - пояснил Гинцбург РИА Новости.

Он добавил, что уже на следующие сутки новая последовательность вставляется в использованный вектор, в результате возникает генно-инженерная конструкция, которую можно использовать как вакцинный препарат.

Директор центра отметил, что сейчас ведется обсуждение вопроса проведения испытаний новой вакцины. В частности, нужны ли все фазы испытаний препарата или возможны другие варианты. Так, Гинцбург указал на мировой опыт, в котором были примеры, когда препарат проверяли на ограниченной выборке до 100 человек.

«Если он дает такой же адекватный защитный эффект, но уже против нового штамма, запускать его сразу же можно в массовое производство», - отметил директор центра.

Он выразил надежду на принятие аналогичных актов в России в ближайшее время.