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Терапевт назвал безопасную суточную дозу березового сока

Иван Линдеманн
09:57 20.04.2021
Врач сообщила, что собирать сок нужно аккуратно. Поскольку этот напиток сладкий, на него летят мошки, а мошки - это токсины.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Andrey Arkusha, Russian Look, Globallookpress
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Чрезмерное употребление березового сока может нанести вред организму, в частности поджелудочной железе. Об этом предупредила терапевт Людмила Лапа.

«Как и любой сок, никому не рекомендуется пить его много. Надо начинать с двух столовых ложек. Любой натуральный сок требует переработки, то есть много ферментов для переработки», - сказала она телеканалу «Звезда».

Врач также сообщила, что собирать сок нужно аккуратно. Поскольку этот напиток сладкий, на него летят мошки, а мошки - это токсины.

«Собирать его, конечно, можно в лесу, на даче, где машин не так много и экологическая обстановка спокойна», - добавила Лапа.

Ранее диетолог рассказала, почему человек переедает. По словам Евгении Маевской, это происходит из-за усилителей вкуса, которые содержатся в пище.

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