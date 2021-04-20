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Врач рассказала о вреде шампуней «два в одном»

Анна Касаткина
10:02 20.04.2021
По словам специалиста, задачи шампуня и бальзама невозможно совместить в одном средстве.
Врач рассказала о вреде шампуней «два в одном»
© Фото: Tim Mossholder, Unsplash
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Шампуни «два в одном» по своему эффекту не соответствуют отдельному использованию шампуня и бальзама, и могут ухудшить качество волос. Об этом «Звезде» рассказала дерматолог и трихолог Юлия Галлямова.

Шампунь и бальзам выполняют абсолютно разные функции, напомнила специалист. Так, задача шампуня - смыть излишки кожного сала с поверхности волос. В процессе может быть пересушен стержень волоса и смыта липидная прослойка, предотвращающая испарение влаги, которая отвечает за мягкость, упругость и объем волос. Бальзам же, отметила Галлямова, призван восстановить липидную пленку, а также защитить волосы от ультрафиолета и других неблагоприятных воздействий окружающей среды.

«Когда мы используем "два в одном", конечно, теряются эти свойства. Смывая жир, нельзя восполнить эти липидные прослойки, поэтому некоторые свойства бальзама мы теряем, что не очень хорошо. Поэтому когда кто-то пользуется шампунем "два в одном" понимает, что с бальзамом волосы все равно по качеству лучше», - объяснила собеседница.

В то же время Галлямова подчеркнула, что никаких научных исследований на эту тему не проводилось.

Ранее трихолог рассказал, какая прическа больше всего вредит волосам.

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