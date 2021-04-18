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Трихолог раскрыл, какая прическа больше всего вредит волосам

Анна Берестовая
05:25 18.04.2021
Специалист объяснил, какой способ укладки хуже всего воздействует на волосы.
Трихолог раскрыл, какая прическа больше всего вредит волосам
© Фото: pixabay.com
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Проблемы с волосами можно разделить на две главные категории: повреждение структуры волос и усиленное их выпадение. Травмироваться волосы могут в том числе из-за неправильного обращения. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог, трихолог Георгий Абрамов.

Он отметил, что самым вредным действием с волосами является создание укладки начесом. Придание пышности путем быстрого расчесывания от кончиков к корням нарушает защитный слой волоса - кутикулу. Это приводит к большим проблемам с волосами.

Любые другие прически, низкие или высокие, или распущенные волосы носить можно без проблем. Также, несмотря на популярное заблуждение, волосы при удлинении не теряют красоты и силы.

«Длина волос никак не влияет на их здоровье», - обозначил Абрамов в беседе с радио Sputnik.

Специалист также обратил внимание на то, что стоит следить за скоростью загрязнения волос. Быстро жирнящиеся и выпадающие чуть сильнее волосы могут указывать на повышенный уровень мужских половых гормонов.

Абрамов также обозначил, что жирные волосы не правильно все время мыть шампунем для жирных волос, так как это повлияет на кожу головы и стимулирует ее выделять еще больше сального секрета.

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