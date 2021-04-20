Дьявол в деталях: эксперт предупредил россиян о подвохе «бесплатных» услуг юриста

Предложение получить бесплатные юридические услуги - довольно распространенный способ телефонного мошенничества. В этом уверен глава одной из коллегий адвокатов Андрей Князев.

«Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», - рассказал Князев в беседе с радио Sputnik.

С его слов, любые настойчивые попытки спровоцировать собеседника на какие-то действия должны насторожить. Иногда бесплатная юридическая помощь действительно положена, отмечает адвокат, но это касается определенной категории дел.

Бесплатная адвокатская помощь в России положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката.

Вступать в длительные разговоры с «бесплатными» адвокатами квалифицированный юрист не советует. В случае необходимости, советует он, лучше выбрать профессионала самостоятельно.