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Дьявол в деталях: эксперт предупредил россиян о подвохе «бесплатных» услуг юриста

Ян Брацкий
05:50 20.04.2021
Главной целью телефонных мошенников является получение денег с потенциального клиента.
Дьявол в деталях: эксперт предупредил россиян о подвохе «бесплатных» услуг юриста
© Фото: pixabay
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Предложение получить бесплатные юридические услуги - довольно распространенный способ телефонного мошенничества. В этом уверен глава одной из коллегий адвокатов Андрей Князев.

«Тут умысел в том, чтобы заманить человека в офис и получить с него деньги. На месте молодая девушка скажет вам одну сумму за ненужные вам услуги, а потом выйдет седой старичок и скажет, что лично для вас есть специальное предложение с более низкой ценой. Это людям приятно, и они покупаются», - рассказал Князев в беседе с радио Sputnik.

С его слов, любые настойчивые попытки спровоцировать собеседника на какие-то действия должны насторожить. Иногда бесплатная юридическая помощь действительно положена, отмечает адвокат, но это касается определенной категории дел.

Бесплатная адвокатская помощь в России положена по делам о пенсиях, по делам ветеранов, по делам трудоустройства беременных женщин и по уголовным делам, если человек не может сам себе позволить адвоката.

Вступать в длительные разговоры с «бесплатными» адвокатами квалифицированный юрист не советует. В случае необходимости, советует он, лучше выбрать профессионала самостоятельно.

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