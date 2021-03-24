Нутрициолог объяснила вред частых перекусов

Дробное питание, которое некоторыми диетологами считается здоровым, способно нанести серьезный вред здоровью. Такой версии придерживается нутрициолог Алена Степанова. В беседе со «Звездой» она рассказала о вреде частых перекусов.

«Дробное питание возможно только в определенных условиях, когда есть для этого показания. Это могут быть язвенные болезни или послеоперационные процессы. Тогда врачи назначают дробное питание. Для большинства людей такой вариант не подходит. Такой тип питания дает повальное ожирение и нарушение углеводного баланса. Люди становятся носителями сахарного диабета второго типа», - предупредила Степанова.

Обычно, считает она, к дробному питанию человек прибегает утром, когда собирается на работу и не хочет нагружать организм. На деле, такой щадящий завтрак ведет к повышению уровня сахара.

«Завтраки должны быть белково-жировыми. Именно это надолго насыщает организм энергией, а если мы с утра едим мюсли или сладкие йогурты, творожки и круассаны, то мы с сразу задаем организму эталонную планку по уровню сахара. И весь день организм этот уровень сахара поддерживает, мы постоянно хотим есть», - объяснила нутрициолог.

Что касается ужина, то здесь рекомендации экспертов схожи. Завершать свой день лучше блюдом из тушеных овощей с небольшим количеством белка. Вечерний прием пищи должен быть за три-четыре часа до сна, уверена Степанова, чтобы организм успел переварить съеденное и человек спокойно заснул.