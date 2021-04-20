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Врач объяснила, как фастфуд разрушает кости и блокирует рост ребенка

Ян Брацкий
06:05 20.04.2021
По мнению медицинского эксперта, фастфуд оказывает негативное влияние на систему детского пищеварения, блокируя усвоение кальция.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay
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Злоупотребление фастфудом способно вызвать у детей проблемы с костями и существенно затормозить их рост и развитие. Об этом «Звезде» рассказала врач-педиатр и кандидат медицинских наук Ирина Добрецова.

С ее слов, проблема даже не в том, что бургеры и жареная в масле картошка не содержат в себе полезных веществ, а в том, что они блокируют усвоение организмом витаминов и минеральных веществ. В том числе необходимого для роста кальция.

«Ребенок должен получать кальций из сыра, творога и других молочных продуктов. Большинство питаются фастфудом. Ребенок набивает желудок глютеном и вредными добавками. После этого нормальная пища не усваивается, так как пристеночное пищеварение в кишечнике засорено. Поэтому у ребенка не усваивается кальций и белок, а этот "строительный материал" очень нужен для роста», - заявила Добрецова.

Нездоровое питание неизбежно оказывает влияние на стиль жизни и поведение несовершеннолетнего, отмечает эксперт. В результате, проблемы со здоровьем копятся как снежный ком и выливаются в неутешительные диагнозы спустя многие годы.

«Дети, которые употребляют фастфуд, обычно отличаются низкой физической активностью. Они едят бургеры и сидят в Интернете. Для усвоения кальция необходимо бегать, нужно принимать солнечные ванны. У такого ребенка в принципе витамины и микроэлементы не усваиваются, так как нет движения. Они всегда уставшие, им тяжело. Кальций не усваивается и в будущем такие дети становятся пациентами клиник. У них проблемы с костями и суставами», - добавила кандидат медицинских наук.

Ранее на вред фастфуда для детского организма обратила внимание детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец. Она предложила маркировать фастфуд надписями о вреде здоровью.

Волынец полагает, что в фастфуде содержится большое количество канцерогенов, соли, сахара и трансжиров. Поэтому производители фастфуда должны будут маркировать продукцию ярким цветом, контрастирующим с упаковкой. В то же время надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% от всей упаковки, а картинки с предупреждением о вреде подобной продукции для здоровья - не менее 50%.

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