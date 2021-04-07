В России может появиться маркировка на фастфуде с предупреждением о его вреде

В России предлагают ввести регламент на маркировку фастфуда с надписями о вреде здоровью. Об этом сообщает RT. С подобной инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Копии обращений были направлены в Минздрав и Роспотребнадзор.

Волынец полагает, что в фастфуде содержится большое количество канцерогенов, соли, сахара и трансжиров, которые наносят вред детскому организму. Поэтому производители фастфуда должны будут маркировать продукцию ярким цветом, контрастирующим с упаковкой.

В то же время надпись «Содержит вредные для здоровья компоненты» должна занимать не менее 17% от всей упаковки, а картинки с предупреждением о вреде подобной продукции для здоровья - не менее 50%.

Ранее в Госдуме уже предлагали помещать на упаковке с фастфудом изображения того, к каким болезням может привести частое употребление нездоровой пищи, по аналогии с пачками сигарет.