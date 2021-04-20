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МЧС: под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка

Роман Захаров
03:08 20.04.2021
На месте взрыва газа продолжают работать сотрудники экстренных служб.
МЧС: под завалами дома в Нижегородской области нашли тело ребенка
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Под завалами жилого дома в Нижегородской области нашли тело ребенка. Об этом информирует МЧС РФ.

«В 2.25 найдено тело погибшего ребенка», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в трехэтажном кирпичном доме, расположенном в селе Маргуша Дальнеконстантиновского района Нижегородской области, произошел взрыв газа, что спровоцировало пожар и обрушение четырех квартир на втором и третьем этажах. К настоящему моменту открытое возгорание ликвидировано. На месте ЧП продолжают работает сотрудники экстренных служб.

По данным МЧС, в результате инцидента различные травмы получили семь человек, среди которых есть маленькие дети.

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