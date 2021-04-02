В стране и мире В Белом доме рассказали о тестах Байдена на COVID-19 Анна Берестовая Последний тест президент США провел на этой неделе. © Фото: Leigh Vogel - Pool Via Cnp Keystone Press Agency Globallookpress Читайте нас на: Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден проходит проверку на COVID-19 каждые две недели. Последний тест не показал заражения президента коронавирусной инфекцией. Соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Предоставление данных Псаки отнесла к выполнению обещания об открытости. Об этом пишет РИА Новости. Ранее американский лидер поставил новую цель в рамках противодействия пандемии коронавируса в США. Президент планирует реализовать 200 миллионов доз за 100 дней его президентского срока. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика