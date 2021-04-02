В Белом доме рассказали о тестах Байдена на COVID-19
Последний тест президент США провел на этой неделе.
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Действующий глава Соединенных Штатов Джо Байден проходит проверку на COVID-19 каждые две недели. Последний тест не показал заражения президента коронавирусной инфекцией.
Соответствующую информацию сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Предоставление данных Псаки отнесла к выполнению обещания об открытости. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее американский лидер поставил новую цель в рамках противодействия пандемии коронавируса в США. Президент планирует реализовать 200 миллионов доз за 100 дней его президентского срока.