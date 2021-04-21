СМИ: Чехия объявит об очередной высылке российских дипломатов 21 апреля

Чехия в среду может объявить о высылке из страны российских дипломатов. Об этом сообщает местное издание Seznam Zpravy со ссылкой на собственные источники в правительстве республики.

По данным СМИ, об очередной высылке дипломатов будет объявлено во второй половине дня 21 апреля. Такое заявление, утверждает издание, озвучит новый министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

В материале говорится, что процесс не коснется посла РФ в Чехии Александра Змеевского. Число дипломатов, которых Чехия планирует выслать, не уточняется.

Высылка чешских дипломатов из России является адекватным ответом на агрессивные действия Праги – такое заявление ранее сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Чем больше разрушительных действий совершит Прага, тем больше получит от Москвы в ответ, подчеркнула Захарова. По ее мнению, «Прага с азартом разрушает двусторонние отношения».