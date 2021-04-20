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Нарушая минские договоренности: ВСУ продолжают обстрелы ДНР из тяжелых видов вооружения

Алексей Дегтярев
Олеся Степакова
18:55 20.04.2021
В Евросоюзе хоть и знают, что на самом деле происходит на линии разграничения, пока на нарушения режима прекращения огня не реагируют.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Экстренное заседание подгруппы по безопасности, которое было инициировано Донецком после гибели мирного жителя под обстрелом киевских силовиков, вновь завершилось безрезультатно. Донбасс по-прежнему обстреливают, Европа делает вид, что ничего замечает.

От выстрела до взрыва у жителей прифронтовых поселков есть лишь несколько секунд, в какую сторону летит мина, - неизвестно. Здесь, на линии соприкосновения, каждый день гремит канонада.

На улицах Старомихайловки журналистам появляться небезопасно - охоту на корреспондентов ведут украинские снайперы. Стреляют по поселку из разных видов оружия.

Целенаправленно поселок подвергся обстрелу недавно - в один день с бомбежкой окраины Донецка, которая привел к гибели мирного жителя. Здесь же в жилой дом попал снаряд от БМП. Сегодня стало известно, что наблюдатели миссии ОБСЕ зафиксировали повреждение жилого дома здесь, в поселке Старомихайловка, которое произошло как раз в тот день, когда в Донецке погиб от обстрела мужчина.На окнах домов иконы, словно обереги от обстрелов, - люди так живут уже семь лет, им некуда деваться. Некоторые хотели бы сбежать от ужасов войны, но на Украине их не ждут, даже, казалось бы, близкие люди.

«Родственники в Украине, но мы им там не нужны. Мы сепаратисты. Не все ж понимают нас», - рассказала жительница Старомихайловки.

И на фоне обстрелов мирных поселков, официальный Киев заявляет, что не планирует наступления в Донбассе. А на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы представители Украины устраивают спектакль. Народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко во время выступления развернул якобы простреленный в Донбассе флаг Украины. Его несколько раз пытались остановить, но сделать это удалось только выключив микрофон.

В Евросоюзе хоть и знают, что на самом деле происходит на линии разграничения, пока на нарушения режима прекращения огня не реагируют.

«Фиксация происходит, никаких выводов нет. Идет поддержка позиции Украины и обвинение, естественно, Донецка и России», - заявил Максим Григорьев, член общественной палаты РФ.

В нарушении минских договоренностей, украинские силовики продолжают обстрелы из тяжелых видов вооружения. И наводчики ВСУ прекрасно видят, куда стреляют.

Сегодня снова состоялось внеочередное заседание подгруппы по безопасности, на котором Украинская сторона опять отвергла все мирные предложения ДНР.

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