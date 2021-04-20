Google признал борщ российским блюдом
По мнению интернет-сервиса, название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом.
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Интернет-гигант Google включил борщ в список блюд, повлиявших на русскую кухню. Статья о популярном супе размещена в разделе Google Arts & Culture.
«В двадцатом веке этот сытный суп стал основным блюдом кафе разных стран, включая Россию», – написали авторы проекта.
Они отметили, что название «борщ» стало собирательным для разных супов с кислым вкусом.
Ранее телеканал CNN Travel включил борщ в список 20 лучших супов мира. Блюдо заняло третью позицию в рейтинге.
Однако дискуссии о национальной принадлежности борща ведутся давно. Так, в конце 2020 года, украинские дипломаты обратились в офис гастрогида Michelin с требованием признать борщ украинским блюдом.