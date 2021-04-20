Черногория снимает все ограничения для российских туристов
По словам министра финансов и социальной защиты республики, страна остается надежным и безопасным направлением и в этом году.
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Черногория отменит для туристов из России все ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр финансов и социальной защиты населения страны Милойко Спаич в своем Twitter.
«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование», – написал министр.
По словам Спаича, Черногория остается «надежным и безопасным направлением и в этом году».
Ранее власти страны разрешили въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V» либо с антителами к COVID-19.