Черногория снимает все ограничения для российских туристов

Черногория отменит для туристов из России все ограничительные меры, введенные из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщил министр финансов и социальной защиты населения страны Милойко Спаич в своем Twitter.

«Рады сообщить вам, что для посещения Черногории в туристический сезон 2021, для граждан Российской Федерации будут сняты все ограничительные меры, в том числе ПЦР тестирование», – написал министр.

По словам Спаича, Черногория остается «надежным и безопасным направлением и в этом году».

Ранее власти страны разрешили въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V» либо с антителами к COVID-19.