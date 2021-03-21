Черногория разрешила въезд россиянам, привитым вакциной «Спутник V»

Границы Черногории открыты для россиян. Для въезда необходим отрицательный ПЦР-тест, вакцинирование «Спутником V», либо наличие антител к COVID-19.

«Граждане Российской Федерации могут быть уверены, что они смогут приехать в Черногорию с сертификатом о вакцинации "Спутник V"», - передает РИА Новости слова госсекретаря по туризму министерства экономического развития Черногории Иваны Джурович.

Отмечается, что подтверждение вакцинации против COVID-19 должно быть выдано не менее, чем за 7 дней до прибытия.

Для тех, кто не вакцинирован от коронавируса, необходим отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 48 часов до прибытия. Или же наличие антител.