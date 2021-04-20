К призыву готовы: новобранцы из Петербурга отправились в войска

В Санкт-Петербурге в войска сегодня отправились первые 22 призывника. Перед этим помимо привычного медосмотра всем пришлось еще и сдать обязательный анализ крови.

Результат обычно готов в течение часа, и если у кого-то COVID-19 подтверждается, всю команду отправляют по домам в сопровождении медицинских работников.

Из Северной столицы этой весной призовут три тысячи молодых людей, десять тысяч - из Москвы и Подмосковья.

На столичном сборном пункте на улице Угрешская тест сегодня сдали около ста срочников перед отправкой в части Западного военного округа.