Первые столичные призывники отправились в части ЗВО
На сборном пункте каждый призывник измерил температуру и сдал тест на COVID-19.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Первые столичные призывники отправились к местам прохождения службы в воинские части Западного округа.
На сборном пункте новобранцы прошли медосмотр, сдали тест на COVID-19, получили комплекты одежды, средства индивидуальной защиты и сим-карты.
Весь процесс проходил с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Всего со сборных пунктов Москвы и области отправят в воинские части более десяти тысяч призывников.