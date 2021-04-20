Армия Первые столичные призывники отправились в части ЗВО Андрей Аркадьев На сборном пункте каждый призывник измерил температуру и сдал тест на COVID-19. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Первые столичные призывники отправились к местам прохождения службы в воинские части Западного округа. На сборном пункте новобранцы прошли медосмотр, сдали тест на COVID-19, получили комплекты одежды, средства индивидуальной защиты и сим-карты. Весь процесс проходил с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности. Всего со сборных пунктов Москвы и области отправят в воинские части более десяти тысяч призывников. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика