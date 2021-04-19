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В МИД Чехии заявили, что работа посольства в Москве парализована

Анна Назайкина
18:28 19.04.2021
Ранее стало известно, что колонна автомобилей покинула здание чешского дипломатического представительства в российской столице.
В МИД Чехии заявили, что работа посольства в Москве парализована
© Фото: mzv.cz
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Работа посольства Чехии в Москве практически парализована. Об этом сообщил первый вице-премьер и глава МИД республики Ян Гамачек. Он пояснил, что это связано с высылкой 20 дипломатов, что делает работу дипломатического представительства невозможной.

«Функционирует только консульский отдел. Политический и экономический отделы закрыты. Мы будем заниматься практическими вопросами функционирования посольства. Это большой удар для посольства», — заявил он в ходе брифинга.

Гамачек не отрицает возможность того, что в российскую столицу переведут дипломатов из генконсульств в других городах.

«Русские утверждают, что у нас большое посольство. Мы говорим, что должны считать только граждан Чехии. Это еще одна дискуссия, которую мы ведем», — отметил глава МИД Чехии.

Глава внешнеполитического ведомства также заявил, что Чехия может принять дополнительные меры в отношении России.

Сегодня стало известно, что Чехию должны будут покинуть 62 россиянина, включая 18 дипломатов и их семьи. Впоследствии колонна автомобилей покинула посольство Чехии в Москве, откуда до конца дня будут высланы 20 дипломатов.

Глава чешского правительства Андрей Бабиш заявил ранее, что власти подозревают российские спецслужбы в причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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