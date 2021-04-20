Пользователей WhatsApp предупредили о новом виде мошенничества
Мошенники предлагают установить так называемую розовую тему.
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В мессенджере WhatsApp становится все более распространенным новый вид мошенничества, связанный с цветовой схемой приложения. Об этом пишет PhoneArena.
Пользователь приложения получает сообщение в одном из групповых чатов, которое «притворяется» официальным обновлением. Предлагается установить розовую тему - необходимо проследовать по ссылке. Затем на устройство скачивается программа, маскирующаяся под приложение и требующая данные учетной записи.
Если в смартфон проникает опасное программное обеспечение, пользователю следует удалить приложение и выйти из всех аккауантов.
Ранее специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский рассказал «Звезде», что, по его мнению, может помочь WhatsApp обезопасить приложение.