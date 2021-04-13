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Эксперт предположил, как можно обезопасить свой аккаунт от злоумышленников в WhatsApp

Кира Карон
15:34 13.04.2021
Эксперт предложил способ, как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp, в связи с участившимися случаями блокировок личных аккаунтов пользователей в мессенджере.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Злоумышленники нашли новый способ, как взламывать аккаунт в мессенджере WhatsApp. Это грозит тем, что владелец может навсегда потерять доступ к своему аккаунту. Специалист по информационной безопасности Яков Гродзенский рассказал «Звезде», что, по его мнению, может помочь приложению WhatsApp обезопасить приложение.

 «Опасность, связанная с использованием технологии блокировки, действительно существует. Она очень высока. На мобильном устройстве могут обрабатываться корпоративные данные. Пока точно не описано, что с помощью данной блокировки злоумышленник получит доступ к смартфону, но тем не менее это возможно», - поделился эксперт.

По мнению специалиста, для решения такой ситуации могло бы подойти MDM решение.

«В этом случае вполне подошло бы использование MDM решений. Это подошло бы для того, чтобы все корпоративные данные находились в криптоконтейнере без возможности владения третьим лицом, который не знает пароль к этому криптоконтейнеру. Вижу опасность в прерывании общения по WhatsApp, и с тем, что доступ отключается из-за системы, которая существует в приложении по поводу блокировки. Я не вижу здесь опасности очень больших связанных с владением личных данных», - отметил Гродзенский.

Он подчеркнул, что администрации WhatsApp нужно пойти на то, чтобы проверять, кто запрашивал доступ к номеру и владеет ли этот человек смартфоном.

«Сама по себе блокировка достаточна неприятна. Я думаю, что в данном случае администрации мессенджера нужно пойти на шаги хорошим способом. Проверять, тот ли человек запрашивал доступ, и владеет ли этот человек смартфоном. Тут имеется в виду, например, телефонный звонок. WhatsApp будет отсылать звонок и в ответ, например, с этого телефона нужно будет нажать, например, единичку для подтверждения. Здесь мы сможем смело говорить о том, что спокойно можно будет удостовериться, что смартфоном владеет его настоящий владелец, и не блокировать телефон на 12 часов. Проверка звонком является достаточной, чтобы убедиться, что смартфон не компрометирован и номером владеет тот самый владелец, который должен им управлять», - заключил эксперт.

Ранее специалист в области информационной безопасности Зак Доффман предупредил пользователей WhatsApp об уязвимости, грозящей блокировкой аккаунту. Виной всему два «слабых места» мессенджера, в том числе привязка к номеру телефона и возможность лишить пользователя доступа к аккаунту через обращение в службу поддержки.

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