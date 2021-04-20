Шойгу заявил, что в ВС РФ привиты от коронавируса уже более 650 тысяч военнослужащих

Вооруженные силы России получили свыше 700 тысяч доз отечественной вакцины против коронавируса, уже привиты более 650 тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Вакцинация против COVID-19 находится на особом контроле. С начала прививочной кампании в армию и на флот было поставлено более 700 тысяч доз препарата, вакцинировано свыше 650-ти тысяч военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала», - сказал министр во вторник на заседании коллегии военного ведомства.

Напомним, в начале марта от коронавируса в Вооруженных силах РФ были привиты более 360 тысяч человек.

На прошлой неделе Шойгу рассказал об отечественной вакцине от COVID-19. По словам главы военного ведомства, срок действия «Спутника V» рассчитан на два года и его эффективность составляет более 90%.