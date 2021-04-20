Шойгу назвал сроки завершения испытаний ракеты «Циркон»

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» планируется завершить в 2021 году.

«В текущем году планируется завершить испытания гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон". Этим комплексом предполагается оснастить атомные подводные лодки и надводные корабли дальней морской зоны», - сказал Шойгу во вторник на заседании коллегии военного ведомства.

Помимо этого, сообщил он, на Северном флоте предусмотрено провести испытания 79 образцов военной техники.

«Среди них - 13 кораблей и судов, четыре атомные подводные лодки: это "Новосибирск", "Красноярск", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов"», - сказал министр.

Шойгу также отметил, что принятые на вооружение в прошлом году новейшие боевые корабли - атомный подводный крейсер «Князь Владимир» и фрегат «Адмирал флота Касатонов» успешно совершили первые дальние походы и выполнили задачи боевой службы в оперативно важных районах Мирового океана.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"», которая входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

«Адмирал флота Касатонов» был заложен на «Северной верфи» еще в 2009 году. В преддверии Дня ВМФ 21 июля 2020 года на корабле был торжественно поднят Андреевский флаг. «Адмирал Касатонов» был зачислен в состав дивизии ракетных кораблей Северного флота.

Фрегаты проекта 22 350 являются кораблями дальней морской зоны - носителями высокоточного оружия. Они способны эффективно действовать как одиночно, так и в составе разнородных группировок ВМФ России.

Фрегаты вооружены 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом, пусковыми установками для противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Имеют комплекс противолодочного вооружения и несут на борту противолодочный вертолет Ка-27.