Посол США подтвердил свою поездку в Вашингтон для консультаций

Посол США в России Джон Салливан подтвердил, что отправится в Вашингтон для консультаций. Поездка должна состояться на этой неделе, уточнил он.

«Уверен, что будет важно провести прямые беседы с моими новыми коллегами из администрации президента (Джо) Байдена в Вашингтоне о нынешнем состоянии двусторонних отношений России и США», - сказал дипломат РИА Новости.

Салливан добавил, что также хочет повидаться со своими близкими, которых не видел больше года.

По словам посла, в Москву он вернется в течение нескольких недель, до возможной встречи Байдена с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков изложил Салливану ответные меры на введенные 15 апреля новые американские санкции. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона рекомендовала послу вернуться в свою столицу для подробных и серьезных консультаций.