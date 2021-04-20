Российские миротворцы разминировали пять гектаров сельхозугодий в Карабахе

Инженерно-саперные группы роты гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента провели работу по поиску взрывоопасных предметов на окраине поселка городского типа Красный Базар в Нагорном Карабахе. Территории сельскохозяйственных угодий, которые ранее обрабатывались местными жителями, во время вооруженного конфликта подвергались артиллерийским обстрелам.

Военнослужащие произвели сплошную очистку около пяти гектаров сельхозугодий. Благодаря проделанной работе местные фермеры могут вернуться к обработке земли и уходу за плантацией шелковицы.

Всего с 23 ноября 2020 года военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента от неразорвавшихся боеприпасов очищено 2012 гектаров территории, 620 километров дорог, проверено 1716 домов и зданий, в том числе 30 социально значимых объектов, обнаружено и обезврежено 25 580 взрывоопасных предметов.

Помимо оказания помощи в очистке местности от взрывоопасных предметов российскими миротворцами накануне было организовано сопровождение более 50 паломников в монастыри Амарас и Дадиванк, находящиеся в непосредственной близости от линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении Президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации. Основу российского миротворческого контингента составляют подразделения 15 отдельной мотострелковой бригады (миротворческой) Центрального военного округа.