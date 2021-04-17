Там, где падали бомбы: миротворцы РФ продолжают разминирование сельхозугодий в Нагорном Карабахе

Жители Нагорного Карабаха продолжают проведение сельскохозяйственных работ на полях и виноградниках, очищенных от взрывоопасных предметов российскими саперами. Военнослужащие российского миротворческого контингента, в свою очередь, обеспечивают выполнение работ по разминированию сельхозугодий по заявкам местных администраций, находящихся в непосредственной близости к линии разграничения сторон, либо в районах, где велись активные боевые действия.

«Люди здесь опасаются работать. Здесь бомбы падали, снаряды, бои шли. Для того, чтобы мы спокойно могли работать, нужно разминировать территории», - сообщил председатель муниципалитета н.п. Сос Унан Григорян.

Всего с 23 ноября 2020 года военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования российского миротворческого контингента очищено около 2000 гектаров территории, 618 километров дорог, обнаружено и обезврежено более 25 500 взрывоопасных предметов, которые уничтожаются методом подрыва на специальном полигоне с соблюдением необходимых мер безопасности.