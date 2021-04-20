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Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата

Анна Назайкина
13:15 20.04.2021
Дипломатам предписано покинуть территорию РФ в течение 72 часов.
Россия объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата
© Фото: Wikimedia
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Россия в качестве ответной меры объявила двух сотрудников посольства Болгарии в Москве персонами нон грата. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Как уточняются, будут высланы первый секретарь консульской службы дипломатического представительства и первый секретарь службы по торгово-экономическим вопросам.

«20 апреля посол Болгарии Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении persona non grata первого секретаря консульской службы посольства Болгарии в России Н. Панайотова и первого секретаря службы по торгово-экономическим вопросам посольства Болгарии в России Ч. Христозова. Указанным сотрудникам предписано покинуть территорию Российской Федерации в течение 72 часов», - говорится в сообщении.

Напомним, что 22 марта Болгария выслала двух российских дипломатов. В Прокуратуре республики заявили, что дипломатические сотрудники занимались деятельностью, противоречащей Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Ранее в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих, их обвинили в шпионаже в пользу России.

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