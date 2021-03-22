В МИД РФ пообещали принять ответные меры в случае высылки российских дипломатов из Болгарии

Россия ответит на высылку российских дипломатов из Софии, если Болгария примет такое решение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры», - сказал он.

На прошлой неделе в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих. В Софии обвинили их в шпионаже в пользу России. Позже премьер-министр страны Бойко Борисов не исключил, что в связи с этим российских дипломатов могут объявить персонами нон грата.

В российской дипмиссии, комментируя заявления болгарских властей, призвали прекратить спекуляции о причастности РФ к произошедшему до решения суда.