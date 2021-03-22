В МИД РФ пообещали принять ответные меры в случае высылки российских дипломатов из Болгарии
На прошлой неделе в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих. В Софии обвинили их в шпионаже в пользу России.
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Россия ответит на высылку российских дипломатов из Софии, если Болгария примет такое решение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры», - сказал он.
На прошлой неделе в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих. В Софии обвинили их в шпионаже в пользу России. Позже премьер-министр страны Бойко Борисов не исключил, что в связи с этим российских дипломатов могут объявить персонами нон грата.
В российской дипмиссии, комментируя заявления болгарских властей, призвали прекратить спекуляции о причастности РФ к произошедшему до решения суда.