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В МИД РФ пообещали принять ответные меры в случае высылки российских дипломатов из Болгарии

Иван Линдеманн
18:20 22.03.2021
На прошлой неделе в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих. В Софии обвинили их в шпионаже в пользу России.
В МИД РФ пообещали принять ответные меры в случае высылки российских дипломатов из Болгарии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Россия ответит на высылку российских дипломатов из Софии, если Болгария примет такое решение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Если Болгария предпримет недружественные шаги в отношении России, то, естественно, там должны понимать, что с нашей стороны последуют ответные меры», - сказал он.

На прошлой неделе в Болгарии были задержаны шестеро военнослужащих. В Софии обвинили их в шпионаже в пользу России. Позже премьер-министр страны Бойко Борисов не исключил, что в связи с этим российских дипломатов могут объявить персонами нон грата.

В российской дипмиссии, комментируя заявления болгарских властей, призвали прекратить спекуляции о причастности РФ к произошедшему до решения суда.

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