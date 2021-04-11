Лавров оценил возможность возобновления авиасообщения с курортами Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российская сторона заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с городами-курортами Египта. По его словам, за последние несколько лет профильные специалисты двух государств проделали большую совместную работу в данном направлении.

«Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эль-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», - сказал министр в интервью египетской газете «Аль-Ахрам».

Лавров добавил, что сотрудничество России и Египта в сфере туризма имеет хорошие перспективы, отметив, что «египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян».

«Для Египта же приток иностранных туристов в страну - важный источник пополнения бюджета», - акцентировал глава российского МИД.

Авиасообщение с Египтом было прервано Россией в ноябре 2015 года после катастрофы на Синайском полуострове. В апреле 2018 года регулярные рейсы были возобновлены в Каир. В период с 27 января по 3 февраля текущего года российские эксперты по авиационной безопасности находились в Египте для проверки обеспечения безопасности в аэропортах египетских курортов.