В Крыму раскрыли подробности дела о водной блокаде против Порошенко

Экс-президент Украины пытался сделать Крым токсичным для России. Он хотел, чтобы Москва отказалась от полуострова. Именно поэтому, считает председатель комитета Государственного совета Крыма по законодательству Сергей Трофимов, бывший украинский лидер участвовал в организации водной блокады республики.

«Да, одним из фигурантов является Порошенко и его официальный представитель в автономной республике Крым (Борис Бабин - прим.ред.). Он (Бабин - прим.ред.) неоднократно заявлял, что официальная позиция президента - сделать Крым максимально токсичным для России, что РФ отказалась от полуострова. Непосредственно Бабин участвовал в организации той же транспортной, продовольственной блокады, заявлял о поддержке водной блокады. Есть обоснованные предположения, что Порошенко давал указания на осуществление этих видов блокад», - сказал Трофимов телеканалу «Звезда».

Ранее стало известно, что власти Крыма передали в Следственный комитет России первые материалы по делу о водной блокаде полуострова. В список причастных к произошедшему лиц попали два бывших президента Украины Леонид Кравчук и Петр Порошенко.