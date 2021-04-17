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Врач рассказал, при каких заболеваниях опасно делать пластические операции

Алена Миронова
14:30 17.04.2021
Пластический хирург рассказал, с какими заболеваниями опасно прибегать к пластическим операциям.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress
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Сегодня пластические операции доступны для любого человека. Однако делать их можно далеко не всем. О том, при каких заболеваниях категорически нельзя делать пластические операции, «Звезде» рассказал пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Короткий.

В первую очередь, подчеркнул эксперт, при выполнении пластических операциях нужно соблюдать осторожность всем людям, которые собираются ее выполнять. Осторожность нужна всегда, но особенно это имеет место при целом ряде сопутствующих заболеваний.

«При сахарном диабете идет очень плохое заживление тканей, могут возникать гнойно-воспалительные осложнения, гораздо чаще, чем это у обычных, здоровых людей, не страдающих сахарным диабетом. И брать пациента на пластическую операцию нужно, конечно, в состоянии компенсации. То есть чтобы был сахар минимальный или близкий к нормальному. Потому что чем выше сахар, тем выше вероятность послеоперационных осложнений, в первую очередь гнойно-воспалительного характера», - предупредил врач.

Важно также обращать внимание на сердечно-сосудистую систему, артериальное давление.

«Это тоже очень важно, потому что в послеоперационном периоде может возникать гематома при изменении давления. Могут возникать проблемы общего характера, поскольку давление поднимается, сердечно-сосудистая система реагирует, ишемические проявления сердечные могут быть, к сожалению, инфаркты», - заметил медик.

Если же у человека в анамнезе присутствует склонность к тромбообразованию, необходимо уделить особое внимание его анализам, а также проконсультироваться у терапевтов-гематологов.

«Возможно, отказывать пациенту такому в операции или же брать его в состоянии полного благополучия, когда все анализы соответствуют норме. Это касается частой и опасной картины, когда возникает тромбоз или еще хуже тромбоэмболии. Они могут быть, в том числе, и легочной артерии. Это может иметь и летальный исход», - обратил внимание эксперт.

Следующий важный момент - повышенная кровоточивость.

«Это имеет место в тех случаях, когда пациент принимает большое количество препаратов, это может быть даже тот же аспирин, который вызывает нарушение в свертывающейся системе крови, то есть склонность к геморрагиям - то есть кровотечениям. Это тоже является противопоказанием. Мы должны стабилизировать ситуацию, прежде чем принять решение о возможности взять такого пациента на операцию», - рассказал врач.

Резюмируя, эксперт отметил, что практически все заболевания, которые есть у человека, оказывают свое пагубное действие на течение послеоперационного периода. 

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