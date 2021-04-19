Свидетель защиты по делу Ефремова Бадасян не признал вину в даче ложных показаний

«Свидетель» аварии с участием актера Михаила Ефремова Теван Бадасян не признал вину в даче ложных показаний. Сегодня в зале Пресненского суда Москвы началось рассмотрение дела в отношении мужчины.

В соответствии с обвинением, Бадасян ввел суд в заблуждение, заявляя об отсутствии виновности актера.

«Обвинение мне понятно, вину не признаю. Выступлю в самом конце», - заявил обвиняемый.

На слушании в августе 2020 года Бадасян заявил, что является свидетелем смертельной аварии. Мужчина говорил, что в машине Ефремова видел двух человек, а самого актера, по его словам, вообще не было за рулем.

Напомним, что 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем, водитель которого, Сергей Захаров, позже скончался в реанимации. 8 сентября суд приговорил актера к 8 годам лишения свободы, однако впоследствии Мосгорсуд снизил срок наказания до 7,5 лет.