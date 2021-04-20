Министр иностранных дел Чехии допустил новые меры против Москвы

Официальная Прага может ввести новые пропорциональные меры в отношении Москвы. Такое развитие событий допустил вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек. Ответная реакции России на высылку своих дипломатов была слишком жесткой, считает чиновник.

«Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», - приводят РИА Новости слова Гамачека.

Ранее глава внешнеполитического ведомства призвал власти Великобритании и стран Евросоюза выслать российских дипломатов в знак солидарности с Прагой.

Раскол в двусторонних отношениях России и Чехии наступил 17 апреля, когда Прага выслала 18 российских дипломатов, которых заподозрила в работе на спецслужбы. В ответ на этот демарш Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников чешского посольства в Москве и потребовала от них покинуть территорию России.