Провокация или фейк: как развивается дипломатический конфликт между Россией и Чехией

Власти Праги требуют вернуть им часть парка Стромовка. Как известно, в 1968 году эта земля отошла российскому посольству.

В МИД РФ в ответ на подобные заявления пражских властей напомнили, что «у чешской стороны также есть немалая недвижимость в районе Тверской улицы российской столицы». При этом, как отметили в ведомстве, упоминаемые Прагой земельные участки были выделены СССР на основании действовавших тогда советско-чехословацких соглашений.

На Смоленской площади также отметили, что «инструменты для профессионального и компетентного диалога» у России есть и сейчас, отмечают на Смоленской площади. К слову, острый приступ мелочности с властями чешской столицы приключился на фоне подозрений в том, что российские спецслужбы могут быть как-то причастны к детонации склада боеприпасов в деревне Врбетице 7 лет назад.

Москва уже отреагировала на эти неслыханные инсинуации в общем-то обычно тихой восточно-европейской страны, если не считать снос памятника маршалу Коневу, освободителю Праги. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, все заявления Праги провокация. Или фейк, состряпанный на заказ. Так выдвинутые обвинения назвала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это абсолютно карикатурная вещь, которая была состряпана достаточно непрофессионально, даже на те огромные средства, которые выделяются на противодействие России в том числе и в информационно-политической сфере», - отметила Захарова.

В понедельник, 19 апреля, 20 чешских дипломатов были объявлены персонами нон-грата в ответ на аналогичный шаг Праги. Им было предписано покинуть территорию диппредставительства до конца дня. И как сообщил глава чешского МИД, такая масштабная высылка уже сильно отразилась на работе миссии. Сейчас там функционирует только консульский отдел.